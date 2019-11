Versa la caparra per un trattorino rasaerba, il venditore sparisce nel nulla

I carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa un 54enne della provincia di Roma, che aveva pubblicato in internet una proposta di vendita di un trattorino tagliaerba, quindi induceva un impiegato 33enne di Castelfranco interessato all'acquisto, ad effettuare vari accrediti su carta prepagata, per un importo di circa 2000 euro, rendendosi poi irreperibile. La classica truffa on line, l'ennesima portata alla luce dai militari castellani.