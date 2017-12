Dopo il presepe i vandali colpiscono il trenino per i bambini

CASTELFRANCO VENETO Continuano in queste nottate a Castelfranco Veneto le scorribande di quella che ci prendiamo la libertà di ribattezzare la "banda degli idioti". Questa volta i soliti ignoti vandali se la sono presa con il trenino per i bimbi allestito in piazza XXIV maggio, le cui transenne sono state gettate a terra così come altre parti della giostrina, tra le più gettonate durante queste festività natalizie. Il sospetto, ben fondato, è che si tratti dello stesso gruppo di persone che nella notte di Natale hanno rubato e gettato via il bambin Gesù della natività allestita sulle mura. Qualche settimana prima analoga sorte era toccata a San Giuseppe.