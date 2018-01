Abusi sessuali alla nipotina di nove anni, zio 29enne verso il processo

CASTELFRANCO VENETO Violenza sessuale aggravata con l'aggravante di essere stata commessa nei confronti di un minore di dieci anni. Questa la pesantissima accusa con cui finirà a processo un operaio 29enne di Castelfranco Veneto, presunto autore di abusi sessuali nei confronti della nipotina di 9 anni (ne aveva 8 all'epoca dei fatti) che vive con i genitori a San Martino di Lupari. Sono state le rivelazioni choc della piccola alla madre a dare il via all'indagine. "Lo zio mi tocca": aveva detto, cercando di spiegare il motivo per cui non voleva più andare a giocare con il cuginetto. Ne è seguita una denuncia ai carabinieri di Castelfranco Veneto e la conseguente inchiesta, durata per circa un anno, da parte della Procura di Padova. Ora il pubblico ministero Roberto Piccione ha chiesto per il 29enne il rinvio a giudizio. Il prossimo primo marzo sarà il gup Margherita Brunello a pronunciarsi sulla vicenda. Il racconto della piccola, ritenuto credibile dagli inquirenti, è stato nel frattempo cristallizzato in sede di incidente probatorio. La notizia è riportata dalla Tribuna di Treviso in edicola oggi.