Il cane del vicino fa razzia delle sue galline, lui lo prende a fucilate

Sbranate, divorate una dopo l'altra. Galline i cui resti venivano ritrovati alla mattina nel pollaio diventato il terreno di caccia di un vorace e feroce predatore. All'inizio il proprietario degli animali aveva pensato alle volpi ma poi i sospetti sono finiti su un indiziato più subdolo, con un alibi di ferro: il mansueto e giocherellone cane husky del vicino. A cui l'uomo, esasperato, ha sparato un colpo di fucile. E' successo a Castelcucco un giorno di fine novembre del 2015 e il protagonista della vicenda, un 76enne, è ora a processo con l'accusa di maltrattamento di animali e esplosioni pericolose.

«Il mio cane non ha fatto nulla»: dice il vicino proprietario dell'animale. Ma in fondo se il cane in effetti avesse preso o meno l'abitudine di sbaffarsi le galline c'entra poco con le contestazioni mosse dalla Procura all'anziano, che avrebbe potuto e dovuto risolvere la questione in modi meno brutali, magari trovando le prove dei raid dell'husky nel pollaio e chiedendo eventualmente il risarcimento del danno. Invece il 76enne, stanco di dover contare i resti delle galline divorate, ha deciso di farsi giustizia da sé: ha imbracciato il fucile e sparato un colpo al cane, centrandolo al fianco sinistro causandogli delle ferite sia alla zampa anteriore che a quella posteriore . Un botto udito da tutto il vicinato e soprattutto dal proprietario del cane ritrovato nel cortile riverso in un lago di sangue. Oggi, martedì, l'inizio del processo, subito rinviato al prossimo settembre per ascoltare i testi dell'accusa e della difesa.