"Centomiglia sulla strada del Prosecco Superiore": a settembre partirà la 12^ edizione

CONEGLIANO Un tour in auto d’epoca sulle tracce della prima arteria enologica italiana, avvolti nello straordinario scenario delle colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio candidato a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Nella terra del Prosecco Superiore un incomparabile reticolo di vigneti, borghi storici, castelli, rinomate cantine vi faranno apprezzare i cibi, i vini ed i luoghi simbolo di un territorio che vanta una tradizione vitivinicola secolare.

È questa la Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore, 12° edizione: un programma emozionante vi farà conoscere rinomate Cantine della Docg Prosecco Superiore quali Bernardi Pietro & Figli, Bortolin Angelo, Colli del Soligo, La Tordera, Le Bertole, Malibràn, Mionetto, Tenuta Torre Zecchei, Salatin. Gli equipaggi potranno guadagnare durante il viaggio preziose bottiglie quale souvenir da riportare a casa. Una sosta culturale di assoluto rilievo verrà quest’anno dedicata alla Casa della Fantasia di Sarmede dove, in collaborazione con il Comune di Sarmede e la Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepan Zavrel, i partecipanti potranno visitare il Museo dedicato alle opere del grande illustratore Zavrel, oltre che di altri artisti di fama internazionale.

Deliziose tipicità gastronomiche verranno proposte da Cà del Poggio Ristorante&Resort, Castelbrando, oltre che dal tradizionale ‘spiedo’ realizzato dalla Pro Loco San Pietro di Barbozza. Conegliano ospiterà l’arrivo dei partecipanti i quali potranno concedersi una passeggiata in centro storico per un aperitivo in Piazza Cima presso lo storico Caffè al Teatro e ammirare, in via XX Settembre, le opere degli artisti partecipanti all’evento ‘Pittori in Contrada’. Centomiglia è un evento in partnership con NOVAMOBILI, arredo e design Made in Italy.

Programma

Venerdì 8 settembre

Ore 15,30 – 19,00 Pieve di Soligo, centro storico. Raduno delle auto d’epoca. Aperitivo di accoglienza. Registrazione partecipanti.

Ore 20,30 Cena di Benvenuto presso il Cà del Poggio Ristorante&Resort

Sabato 9 settembre

Ore 08,00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza Marconi

Ore 09,00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente

Ore 12,30 San Pietro di Barbozza, pranzo con prodotti tipici locali a cura della Pro Loco, presso la sede della Mostra del Vino

Ore 17,30 Conegliano, arrivo primo concorrente

Ore 20,30 Cison di Valmarino, Castelbrando, Cena Finale con premiazioni

Domenica 10 settembre

In mattinata visita guidata con degustazione presso la storica cantina Mionetto di Valdobbiadene

Info iscrizioni: Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, info@coneglianovaldobbiadene.it , www.coneglianovaldobbiadene.it, Tel. 0423 974019.