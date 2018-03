Preparazione e professionalità, il Cfp Fonte alla scoperta del mondo del lavoro

FONTE Far conoscere l’intero processo produttivo di un’azienda: dallo sviluppo alla produzione, alla commercializzazione dei prodotti. Questo lo scopo della visita didattica alla Garsport e alla Meet Italia di Volpago del Montello realizzata nei giorni scorsi dalla 2^E del corso per “Addetto alle vendite” del Centro di Formazione Professionale (Cfp) di Fonte. Le due aziende producono e commercializzano scarpe da trekking, outdoor e antinfortunistica. L’amministratore delegato di Garsport Cristian Garbuio ha illustrato agli allievi del Cfp la storia dell’azienda e l’importanza del distretto delle calzature del montebellunese. Gli allievi hanno quindi visitato l’ufficio progettazione e prototipi, il laboratorio di taglio delle materie prime, l’ufficio commerciale, la logistica e il magazzino, l’outlet in fase di allestimento e per finire la produzione vera e propria alla Meet Italia.

«Assieme ai miei collaboratori – sottolinea Garbuio - abbiamo cercato di far capire ai ragazzi l’importanza della preparazione e della professionalità per potersi inserire in un settore lavorativo in continua evoluzione e che offre concrete opportunità di impiego. Abbiamo cercato di interpretare le loro paure e i dubbi sul futuro offrendo prospettive e speranze, indirizzandoli sui lavori più richiesti nell'ambito dello Sportsystem di Montebelluna quali addetti al customer service, modellisti e agenti di commercio. Abbiamo apprezzato la gestione famigliare di questa importante realtà – aggiungono gli insegnanti Mariateresa Tonietto e Luigina Tolfo- che ha fatto sentire i ragazzi "parte" stessa dell'azienda, presentando uno a uno i responsabili dei reparti e chiedendo di raccontarci il loro percorso di studi e quello professionale. Tutti hanno dimostrato passione e professionalità per il proprio lavoro».