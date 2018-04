Risiko immobiliare in centro a Valdobbiadene: chiude lo storico Caffè Roma

VALDOBBIADENE Un pezzo di storia che se ne va, almeno per il momento. In piazza Marconi a Valdobbiadene lo scorso weekend ha difatti chiuso i battenti per l'ultima volta il Caffè Roma di Nicola Salomon. Noto luogo di ritrovo per residenti e turisti, e premiato da una posizione invidiabile e centralissima alla piazza principale del paese, sorge ora chiuso davanti agli occhi dei passanti. Come però riporta "la Tribuna", il sindaco ha già fatto capire come il locale sia pronto a riaprire entro circa un mese grazie all'interessa, pare, di un altro barista della zona.

La chiusura del Caffè Roma però è solamente l'ultima in ordine di tempo in centro a Valdobbiadene. Negli ultimi mesi lo stesso destino era difatti toccato anche all'enoteca Secco (anche questa forse in fase di riapertura), il supermercato Pam di viale Mazzini, la Boutique e la Gastronomia in via Garibaldi o ancora il negozio d'abbigliamento di via Piva. Il Comune però, insieme a Confartigianato ed Ascom, sta cercando soluzione per evitare la diaspora delle attività commerciali dal centro, magari affittando a prezzi ridotti anche spazi sfitti. Per qualche locale che chiude però ci sono anche alcune attività in rampa di lancio: ad esempio sembrerebbe che l'ex Dobladino possa presto trasformarsi in un ristorante di pesce, mentre in via Piva dovrebbe aprire un B&B. Oltre alla possibile apertura di una pasticceria presso la sede della vecchia farmacia. Insomma, il Risiko immobiliare è solo agli inizi.