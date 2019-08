Stroncato a 31 anni da un male incurabile, addio a Filippo Menegaldo

Fin dalla gioventù combatteva contro una grave malattia che non lo aveva mai fermato. Lutto a Cimadolmo per la scomparsa, all'età di 31 anni, di Filippo Menegaldo. L'uomo, imprenditore agricolo, era molto noto per la creazione dell'azienda agricola in zona Madorbo, tra Stabiuzzo e Roncadelle di Ormelle. Grande amante della biodiversità e dei prodotti di alta qualità, aveva promosso alcuni prodotti molto particolari, tra cui una tipologia di uva, la Bacò. Lascia la compagna e i genitori, Sergio e Laura, e il fratello Simone. Il funerale si svolgerà con rito civile lunedì alle ore 18 presso il cimitero a Roncadelle. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi.