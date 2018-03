Asolo aggiunge, 100 anni dopo, il 123esimo nome nella memoria dei caduti

ASOLO Questa mattina, 29 marzo, Domenico Panazzolo, Capo Gruppo degli Alpini di Asolo, ha mostrato al sindaco di Asolo Mauro Migliorini una foto di una tomba del Cimitero Italiano Caduti Prima Guerra Mondiale di Breslavia o Wroclaw, in Polonia. La foto gli è stata inviata, tramite Facebook, da Mario Turis, storico e ricercatore di Sassari, con la preghiera di pubblicare la foto della lapide al fine di portare a conoscenza eventuali parenti o discendenti, dell'esistenza della tomba.

Cinel Costante, sergente 2° Bersaglieri,nato a Asolo il 24/08/1884 e morto il 29/09/1918. Nella lapide dei caduti in Municipio non risulta nessun Cinel Costante. Grazie alla immediata collaborazione dell'Ufficio Anagrafe, con non poche difficoltà di ricerca, abbiamo scoperto: Cinel Costante, nato a Asolo il 24/08/1884, fuglio di Cinel Antonio e Andreatta Anna, residente a Villa d' Asolo.

Negli atti di morte del 1922, l'allora Ufficiale di Stato Civile, scriveva: "10 dicembre 1922. Ricevo l'atto di morte di Cinel Costante dal Ministero della Guerra, compilato dal nemico e con relativa traduzione ufficiale...Cinel Costante, fu Antonio e fu Andreatta Anna, di annio 34, nato, domiciliato e residente in Asolo, sottoufficiale nel 2° Reggimento Fanteria, morto il 29/09/1918 a Lamsdorf (Germania) nel lazzareto dei prigionieri di guerra per causa di nefrite. Roma 06/12/1922". 100 anni dopo, abbiamo il 123° nome da aggiungere nella memoria dei caduti.