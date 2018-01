Al liceo Veronese cinque nuovi progetti finanziati dal Fondo sociale europeo

MONTEBELLUNA Nelle scorse ore, al liceo “Veronese” di Montebelluna, sono diventati realtà cinque progetti europei per “crescere assieme” e star bene. Sono state le risorse del Fondo sociale europeo a portare al liceo di viale Della Vittoria una “boccata d’ossigeno” determinante per riuscire a mandare in porto alcune attività volte a favorire benessere e miglioramento scolastico degli studenti.

Nel linguaggio tecnico il finanziamento rientra fra quelli legati al Pon, fondi europei volti a contrastare disagio e a favorire l’inclusione. Dal punto di vista pratico si tratta di trentamila euro che hanno consentito al dirigente scolastico Rosita De Bortoli di attivare cinque diverse attività di 30 ore ciascuna. I ragazzi, ad esempio, grazie a una di queste (counseling), sono supportati nel migliorare il proprio metodo di studio e l’apprendimento. Con una seconda si mettono in gioco nella coproduzione: alunni di età diverse scrivono, registrano, fotografano , approfondiscono vari temi, dalla storia all’attualità. C’è poi il teatro, veicolo per comunicare, recitare, ballare e cantare in inglese; non manca poi un progetto volto a favorire le competenze digitali. L’ultimo punta sullo sport inteso come creatività e modo per migliorarsi. Una quindicina i docenti che hanno risposto all’appello, circa 150 i ragazzi, di tutte le classi ma soprattutto del biennio, coinvolte. “Ho accolto la sfida che l’Europa manda all’Italia per una scuola più inclusiva, orientativa, innovativa e motivante - afferma il dirigente scolastico Rosita De Bortoli - Ci ho creduto e ci credo. Spiace solo che l’accesso a questi finanziamenti, oltre L’immane burocrazia che li sottende,permetta l’implementazione dell’Offerta Formativa per un numero precisato di studenti e di ore, così come previsto dall’Avviso di partecipazione. Mi rimane nel cuore un sogno: che un giorno i vertici capiscano che la scuola deve poter contare su risorse “ordinarie” per essere quotidianamente dalla parte di tutti i Nostri studenti. Nell’attesa, continuiamo con amore, impegno e dedizione".