Il 9-10 marzo a Cison il congresso territoriale dei pensionati della Cisl

CISON DI VALMARINO Si svolgerà giovedì 9 e venerdì 10 marzo a Cison di Valmarino il secondo Congresso territoriale della Cisl Fnp Belluno Treviso. Il sindacato dei Pensionati Cisl guidato da Rino Dal Ben ha più di 41 mila tesserati nei territori di Belluno e Treviso. I 221 delegati saranno chiamati ad eleggere i componenti del nuovo Consiglio territoriale e della Segreteria. Ma il Congresso sarà soprattutto una occasione di confronto e riflessione su tematiche cruciali come il welfare, la sanità e la contrattazione sociale.

“Discuteremo - afferma Dal Ben - assieme ai nostri iscritti del ruolo del sindacato dei Pensionati nel medio e lungo termine, la sua funzione determinante negli accordi con i Comuni, nelle politiche e nelle scelte sociali istituzionali e delle multiutilities. Viviamo in un Paese dove si invecchia sempre di più e nel quale i giovani vivono una forte disoccupazione e una situazione di difficile precariato lavorativo. Come si pone, in questo panorama, il sindacato della Cisl e quale ruolo potrà giocare la Fnp?”.

Il titolo del Congresso è “Un nuovo Rinascimento del sindacato. Welfare e lavoro per uno sviluppo sostenibile”. I lavori cominceranno alle 15 di giovedì e si concluderanno nel tardo pomeriggio di venerdì. “Il momento congressuale costituisce in prima istanza l'occasione per una riflessione su di noi, sul nostro stare assieme, sulla testimonianza praticata dei valori fondanti”, conclude dal Ben.