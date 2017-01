Lutto nella sanità trevigiana, morto a 64 anni il dottor Celletti

PIEVE DI SOLIGO Il dr. Claudio Celletti ha lavorato per oltre 30 anni all’Ulss 7, dove è approdato come pneumologo il 16 aprile 1985 per concludere la sua carriera in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa Qualità, Etica e Umanizzazione. Era in pensione dal 30 marzo 2016. “Claudio Celletti – lo ricorda il direttore generale, Francesco Benazzi - è stato un professionista e un uomo esemplare, ha sempre dimostrato una profonda umanità nei confronti dei pazienti e grande dedizione all’Azienda. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore”