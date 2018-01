Patch Adams trevigiani crescono, al via il corso per volontari di clownterapia

ODERZO VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus è una Federazione che coordina 57 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano e Repubblica di San Marino, accomunate dall’obiettivo principale di promuovere il Vivere in Positivo e il volontariato Clown in ogni situazione di disagio fisico o sociale, non solo in Italia, ma anche nei Paesi in via di sviluppo. Nata nel 2003, la Federazione vanta attualmente la collaborazione di circa 4000 volontari clown VIP che prestano settimanalmente servizio in oltre 200 strutture ospedaliere e sociosanitarie in tutta Italia. Con il naso rosso e il camice della Federazione, i volontari clown VIP vivono la loro missione di gioia contagiando di sorrisi bambini, adulti e anziani in situazioni di disagio fisico o sociale.

ViviamoInPositivo (VIP) è l’espressione esteriore di un modo di pensare, una vera filosofia di vita. Il volontario VIP trasforma innanzitutto il proprio modo di pensare e di vivere, imparando giorno dopo giorno ad attingere a tutte le proprie risorse positive per affrontare gioiosamente con i propri compagni clown il servizio in ospedale e agire positivamente anche in situazioni difficili. Attraverso una formazione costante e avanzata, i volontari clown prestano regolarmente servizio nelle strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia ricevendo una formazione di base uniforme che permette a ogni volontario di acquisire la stessa competenza necessaria per il servizio in qualunque parte d’Italia grazie ad un allenamento costante. Ogni gruppo VIP Italia ONLUS nasce come Associazione di secondo livello senza fini di lucro di Associazioni no profit, di Volontariato, ONLUS e Associazioni di Promozione Sociale, gruppi costituiti, organizzazioni e organismi di volontariato e agisce a livello locale perseguendo esclusivamente la finalità comune di solidarietà sociale. Le attività delle associazioni che fanno parte di VIP Italia si ispirano costantemente ad una serie di valori dai quali nasce lo "stile di vita VIP" che ogni gruppo, volontario e operatore porta con sé nella vita quotidiana. ViviamoInPositivo. Affrontare insieme la vita accettandola in ogni suo aspetto: ViviamoInPositivo vuol dire apprendere, realizzare e portare ad altri quanto può aiutare a vivere meglio. Uniti per crescere (e ridere) insieme. Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente rappresenta un meraviglioso contenitore dove i talenti, le qualità e le esperienze di ciascuno possono fondersi e divenire alimento per l’evoluzione di tutti con una base comune di Fratellanza, Unione e Solidarietà.

Lo spirito clown. Riscoprire il bambino interiore, sviluppare la fantasia, la creatività, la capacità di vedere il positivo delle cose, la gioia, l’armonia, l’apertura, l’accettazione e altre emozioni positive. Sono queste le qualità che permettono a ogni volontario di diventare “portatore di gioia” e di trasformare l’atmosfera dei luoghi in cui c'è disagio, stimolando nelle altre persone gli stessi sentimenti. La formazione. Essere un volontario VIP comporta il ricevere una formazione di base uniforme, che ci permette di acquisire la stessa competenza necessaria per il servizio in qualunque parte del mondo. La formazione continua con un allenamento costante che parte dal gioco, per agire sulla mente, sul corpo e sullo spirito. Lo spirito clown sviluppa competenze tecniche e artistiche, emozioni positive e qualità come l’accettazione, l’accoglienza, la condivisione, l’ascolto e la sintonia. Il volontariato. Chi opera come volontario clown VIP, oltre al servizio che rende, porta in sé e testimonia gli ideali di Fratellanza, di Solidarietà e di Gratuità ponendosi come esempio. Il servizio clown. Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine. Ogni personaggio clown diventa “bambino” divertendosi, giocando, ridendo, cantando e creando magie allo scopo di stabilire da subito relazioni amicali.

L’esempio. Qualunque comportamento del volontario clown costituisce sempre un esempio per chi è vicino: una responsabilità, verso noi stessi e gli altri. Quando si presenta come clown VIP, ogni volontario rappresenta la filosofia “ViviamoInPositivo” e si impegna ad essere coerente con essa. Il clown VIP si assume come tale una responsabilità e durante ogni servizio usa un linguaggio positivo, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o quant’altro di non sano, o di nocivo per sé o per gli altri. La storia della Federazione VIP Italia Onlus ha inizio nel 1997 quando Maria Luisa Mirabella (Clown Aureola) e il marito, Sergio Pinarello (Clown Spillo), fondano a Torino la prima associazione “ViviamoInPositivo” (VIP). Tre anni dopo, nel 2000, hanno inizio i primi servizi negli ospedali e i volontari formati a Torino, provenienti da tutta Italia, fondano le prime associazioni locali. L’iniziativa si allarga presto in tutto il Paese e nel 2003, dall’unione delle prime dieci associazioni VIP, nasce la Federazione VIP (Viviamo In Positivo) Italia Onlus. Oggi sono 57 le associazioni VIP federate, e più di 200 gli ospedali e le strutture sociosanitarie visitate con costanza dai circa 4000 volontari clown VIP, per un totale di circa 120 mila ore annue di sorrisi donate.

L’obiettivo principale del servizio negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie rimane sempre quello di sostenere dal punto vista psicologico le persone che vivono un disagio, usando gli strumenti della clownterapia, che prevede l’utilizzo di tecniche teatrali e circensi per indurre i benefici effetti del buonumore nelle persone in difficoltà. L’attività di VIP Italia Onlus si sviluppa anche oltre i confini nazionali: attraverso il progetto «VCM “Volontari Clown in Missione”», la Federazione è infatti promotrice di iniziative sociali e umanitari nei Paesi in via di sviluppo. Gli effetti della risata sono indubbiamente positivi sia da un punto di vista biologico – sorridere è un esercizio muscolare e respiratorio, che agevola il processo di purificazione e liberazione delle vie respiratorie superiori, può aumentare le difese immunitarie e il livello di ossigeno nel sangue- sia da un punto di vista psicologico. Grazie alle sue proprietà antidepressive, infatti, la risata rappresenta un primo passo verso una condizione di ottimismo che contribuisce a donare gioia di vivere.

Assecondando le proprietà benefiche della risata, sono ormai molti i sostenitori dell’utilizzo delle tecniche clown nelle corsie degli ospedali, per aiutare moralmente – ma, come detto, anche dal punto di vista fisiologico – i degenti, con particolare attenzione ai bambini. I primi “dottori-clown” apparvero negli anni Ottanta a New York. Michael Christensen, clown professionista, impiegato all’epoca al Big Apple Circus, insieme a Paul Binder, fondò nel 1986 la “Clown Care Unit”, per portare il sorriso e la fantasia negli ospedali pediatrici. Su questo modello “Le Rire Medecin” in Francia e la Fondazione Theodora in Svizzera hanno dato il via a programmi analoghi nel 1991 e nel 1993. La comicoterapia ha raggiunto un altissimo grado di popolarità anche grazie al film «Patch Adams», interpretato nel 1998 da Robin Williams: la storia vera di Hunter Patch Adams, un compassionevole studente di medicina che rischia la sua carriera sfidando la classe medica con la sua decisa convinzione che ridere sia “contagioso”. Oggi Patch Adams è il testimone delle potenzialità della clownterapia, ha fondato e dirige il Gesundheit Institute, una comunità medica olistica (propugnatrice cioè di una medicina propensa a tener conto di tutti gli aspetti dell'essere umano, quindi anche quelli psicologici ed emotivi).

Sollecitare la ricchezza interiore di ciascuno, per quanto la malattia e la povertà possano mortificarla: questa la “missione” di VIP Italia Onlus. Partendo da un approccio che riconosca bellezza e gioia della vita, i volontari-clown portano il sorriso e la fantasia negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri per portatori di handicap. Lo stesso approccio viene applicato per i progetti rivolti ai Paesi in via di sviluppo: l'ingenuità, la semplicità, la gioia contagiosa del clown possono attirare i giovani di strada e convincerli che vale la pena di vivere e di lottare per vincere tossicodipendenze, sofferenze e angosce esistenziali. Tanto per le attività in corsia, quanto per le missioni nei Paesi in via di sviluppo, tutti i volontari ricevono una formazione che spazia dall’ambito igienico-sanitario fino a quello psicologico, oltre naturalmente a una specifica formazione per quanto riguarda le tecniche clown, di micromagia e giocoleria, comunicazione verbale e non verbale, favolistica e molto altro. I volontari VIP che hanno terminato il corso di formazione svolgono in seguito un periodo di tirocinio durante il quale il tirocinante viene accompagnato in corsia da volontari già “formati”, per imparare a mettere in pratica le tecniche apprese durante la formazione in aula.

Oggi sono 3800 i volontari clown di VIP Italia Onlus che prestano settimanalmente servizio negli ospedali italiani - sia nei reparti infantili, sia in quelli per adulti, nelle case di riposo e nei centri per portatori di handicap. I volontari clown VIP si riconoscono perché indossano camici coloratissimi, con le maniche a righe bianco/gialle e bianco/verdi e il colletto rosso. Insieme all’inseparabile naso rosso, i volontari clown VIP portano spensieratezza nei reparti ospedalieri, irrompendo con dolcezza nelle stanze, giocando con lo stupore e la meraviglia dei pazienti e coinvolgendo i parenti e il personale ospedaliero. In questo modo anche una stanza d’ospedale appare più colorata e allegra, e l’atmosfera più serena e rilassata contribuisce al recupero del benessere dei pazienti stessi. L’attività di VIP Italia non si limita alle strutture socio-sanitarie: anche nelle scuole e nelle piazze italiane si possono incontrare i volontari clown VIP, che partono anche per missioni nei Paesi in via di sviluppo. Il linguaggio universale del clown e l’istintiva allegria che esso genera sono il veicolo più adatto a entrare in contatto con studenti e ragazzi per sensibilizzarli sui temi della solidarietà e del volontariato e per andare oltre le barriere linguistiche.

VIP Italia si confronta con le numerose e singole realtà locali, consapevoli che uniti si possono realizzare grandi progetti nel corso di ogni anno. Tra i vari progetti di VIP Italia, in particolare con i fondi raccolti dalla Giornata del Naso Rosso vengono finanziati i tre progetti cardine della federazione: Formazione, Missioni e Sensibilizzazione. La formazione rappresenta il progetto per eccellenza della Federazione, il senso stesso della sua esistenza. La Federazione infatti nasce nel 2003 per desiderio dei primi gruppi di volontari clown che si erano tutti “formati” a Torino presso l’Associazione VIP capostipite e fondatrice. Oggi coloro che sono stati i fondatori della prima Associazione VIP Viviamo In Positivo si occupano a tempo pieno della formazione, mantenendo inalterato nel tempo tutto l’entusiasmo dei primi anni - www.clownterapia.it. Tale scelta garantisce a tutti i volontari clown VIP un identico percorso di formazione, a partire dai primi emozionanti passi del CORSO BASE, tre giorni intensi in cui si “nasce” come volontari clown VIP, per continuare con corsi specialistici - tecniche di clownerie, crescita personale, metodi d’approccio all’utenza ospedaliera etc -, corsi avanzati, supporto per gli incontri di preparazione di missioni e similari. Nel corso del 2016 VIP Italia ha in progetto di fornire corsi specialistici e corsi avanzati garantendo il percorso formativo a circa 4000 clown.

Le missioni sono un progetto che i volontari clown VIP portano avanti con entusiasmo e determinazione dal 2002, anno in cui ebbe inizio tale percorso promosso e finanziato inizialmente dal primo gruppo ViviamoInPositivo. Obiettivo delle missioni VIP Italia è quello di portare la stessa filosofia e il pensiero positivo oltre confine in situazioni di disagio, supportando anche le realtà locali nel far nascere gruppi di volontari clown tra le persone dei luoghi visitati. Da qualche anno la Federazione offre il suo patrocinio alle missioni all’estero sotto l’egida di VIP Italia, seguendone il regolamento, nello stile e con gli ideali VIP. Tutte le missioni VIP possono essere seguite tramite la lettura dei “Diari di missione” sul sito www.vip-missione.it Nel 2015 VIP Italia ha patrocinato le missioni clown in Moldavia, Romania e Cambogia. Per l’anno 2016 sono previsti finanziamenti alle missioni in Moldavia, Romania, Cambogia, Ruanda e Bolivia. Nel corso dell’anno vengono distribuite gratuitamente, presso le strutture socio sanitarie visitate dai volontari, circa 20.000 copie di “VIP Clown News”, un giornalino creato dai volontari con la finalità di lasciare un messaggio positivo al paziente e la sua famiglia anche nelle ore successive alla visita dei volontari clown.