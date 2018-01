Concerto aperitivo di fine anno: oltre mille euro donati dai cittadini in beneficenza

ODERZO Le manifestazioni natalizie a scopo sociale promosse dal Comune di Oderzo hanno riscosso un buon successo, grazie alla generosità dei cittadini che hanno saputo trasformare i momenti culturali e ludici proposti in occasioni di sostegno alle persone della comunità in difficoltà. Ammonta infatti a 1.440,00 euro la somma raccolta nell'ambito del Concerto Aperitivo di fine anno organizzato dall'ente al Teatro Cristallo il 31 dicembre scorso.

Un'iniziativa che già lo scorso anno aveva dimostrato di essere apprezzata dal pubblico convenuto e che incontra lo spirito dell’altra manifestazione benefica, la 2^ Marcia dei Babbi Natale - sempre promosso dal Comune in collaborazione l'associazione Nuova Atletica 3 Comuni e che quest’anno ha raccolto 1.500,00 euro già donati all’Istituto Comprensivo di Oderzo. Come specificato nell'invito, i fondi raccolti durante il concerto del 31 dicembre scorso, sono stati affidati alle Associazioni San Vincenzo De Paoli di Oderzo che gestiscono il banco alimentare, grazie al quale ogni anno vengono forniti alimenti ad oltre 150 famiglie opitergine bisognose, in gran parte segnalate dai Servizi sociali del Comune.

“Grande concerto, grande pubblico! Ancora una volta gli opitergini hanno dimostrato sensibilità artistica e generosità”, commenta la sindaca, Maria Scardellato. I 1.440,00 euro raccolti – divisi equamente tra le due associazioni – saranno convertiti dalla Conferenza San Tiziano in schede prepagate spendibili per l’acquisto di prodotti freschi direttamente dalle famiglie assistite, in due supermercati della città. La Conferenza San Francesco, impiegherà i fondi per allargare la fornitura di alimenti in modo da consegnare alle famiglie una spesa più sostanziosa.