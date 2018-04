Gran Concerto di Capodanno, raccolti 6mila euro per la Cooperativa Solidarietà

TREVISO Lo scorso 1 gennaio, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta si esibì al Teatro Comunale Mario del Monaco nel Gran Concerto di Capodanno 2018. L'evento di beneficenza fu organizzato dall'Assessorato ai Beni Culturali del Comune di Treviso con Regione Veneto e RetEventi della Provincia di Treviso. Nell'occasione, la grande partecipazione dei cittadini trevigiani ha permesso di raccogliere un incasso di 5.978,28 € che, come annunciato, sono stati ora devoluti interamente al progetto "Fattoria didattica - percorso per non vedenti" della Cooperativa Solidarietà di Treviso.