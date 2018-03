Conegliano, rinasce l’ex cinema: inaugura De Vido

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CONEGLIANO Mesi di febbrili lavori e adesso, finalmente, c’è una data. Il prossimo 9 marzo aprirà al pubblico il negozio di abbigliamento “Via Carducci 12”, nel cuore di Conegliano. Una via che da tempo è al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale, il dibattito attorno alla sua pedonalizzazione è acceso. E adesso i 750 metri quadri su due piani torneranno a vivere, e con loro anche la storia dello stabile, un ex cinema convertito in boutique dove generazioni di trevigiani hanno inseguito i loro sogni guardando le più belle pellicole. “Abbiamo scelto uno stile minimal, pulito, che valorizza una struttura stupenda e di alto valore storico”, spiegano i titolari dell’azienda, Massimo e Feliciano De Vido. “Il nostro obiettivo è esaltare i nostri abiti, dando loro la cornice migliore. Ma in questo caso l’operazione di apertura ha anche un ruolo sociale e urbanistico: riqualifichiamo un’area del centro storico ridando vita e luce ad uno spazio che da mesi era chiuso”.

Nell’attesa di poter ammirare gli ultimi dettagli – i febbrili lavori di ristrutturazione nella storica boutique sono in corso anche in queste ore – non resta che raccontare la storia di una famiglia, i De Vido, che con questa inaugurazione consolidano la propria leadership nel mondo dell’abbigliamento trevigiano. Il primo negozio era stato aperto una sessantina di anni fa dai genitori degli attuali titolari: il padre Antonio faceva l’ambulante, la madre Anna consigliava cappotti e abiti a Farra di Soligo. Nel 1989 la svolta, con l’ingresso operativo dei due figli in azienda e l’arrivo del nuovo spazio di quattrocento metri quadri, sempre a Farra. L’attuale sede principale, quella di Soligo in via Bellucci, è invece del 2007 e ha notorietà interregionale grazie alla galleria che mette in mostra da un lato il negozio di abbigliamento da 2.500 metri quadri e dall’altro i mille metri quadrati di Terminal One, ispirato ai gate degli aeroporti e inaugurato nel 2015. Negli ultimi anni, poi, c’è stata anche l’espansione nelle nuove sedi. Nel 2012 ecco i mille metri quadrati di Pederobba in via Feltrina, nel 2015 i 400 metri di Bibione in via delle Costellazioni, punto dal quale intercettare il turismo estivo e flussi di clienti dall’estero. “Ormai siamo un gruppo radicato nel territorio – spiega Massimo De Vido, che da poco ha accolto in azienda anche il figlio, Alessio – e ci distingue la ricerca dei capi di abbigliamento, sempre alla moda, con prezzi convenienti rispetto al mercato standard. La storia della mia famiglia e la qualità dello staff di persone che ci circonda sono il nostro biglietto da visita”. Appuntamento dunque per tutti a venerdì 9 marzo nella nuova location “Viale Carducci 12”. Alle ore 20.30 è programmato un buffet con dj set, un modo informale per divertirsi assieme e vedere rinascere una parte di Conegliano grazie alle griffe e alla storica qualità della famiglia De Vido.