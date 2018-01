Conegliano 1999 - 2018, 20 anni di eventi e celebrazioni del giorno della memoria

CONEGLIANO Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio, in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e di tutte le vittime dell’Olocausto. Una tradizione per la città del Cima da quando (1999) la terra di Auschwitz è stata depositata presso il monumento alla resistenza di via Filzi. Studenti, amministratori e cittadini si ritrovano insieme leggendo brani significativi, cantando e suonando, ricordando quanto accaduto nella seconda guerra mondiale. La cerimonia vede il seguente programma: sabato 27 gennaio 2017 ore 10.00 Via Caronelli (angolo Via Marconi), Deposizione di una Corona presso la lapide che ricorda la presenza della Comunità ebraica a Conegliano con interventi musicali e letture a cura degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori, ore 11.00 Via Filzi – Monumento alla Resistenza. Cerimonia commemorativa nel luogo dove è conservata la terra del campo di concentramento di Auschwitz – Deposizione di una Corona – Discorsi ufficiali – Interventi musicali e letture a cura degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la Palestra della Scuola Media Grava.