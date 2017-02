Spaccio di cocaina, blitz della polizia in un locale di Conegliano

CONEGLIANO Una 33enne, H.E.F., di origini straniere, è stata denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti, all'alba di domenica, dagli uomini del Commissariato di Conegliano. La straniera è incappata in un controllo svolto da una pattuglia delle volanti all'interno di un noto locale della città del Cima: con sè aveva sei bustine di cocaina, per un totale di 4 grammi di polvere bianca. Sono in corso accertamenti sia sull'attività di spaccio che sull'eventuale coinvolgimento del locale, già da tempo monitorato dal Commissariato. Non si esclude l'ipotesi di un ordine di chiusura.