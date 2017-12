Orchestra derubata dai ladri, spariti strumenti per oltre 6mila euro

CONEGLIANO Vari strumenti spariti e altri danneggiati: ammonta ad almeno seimila euro il bottino di un furto messo a segno nei giorni scorsi ai danni del musicista Maurizio Tomasi, della Meury Big Band. L'uomo aveva lasciato il proprio furgone posteggiato all'esterno della sua abitazione di Scomigo e i ladri, nottetempo, ne hanno approfittato per fare razzia degli strumenti. Tra la refurtiva anche una fisarmonica del valore di almeno tremila euro: si tratta di uno strumento in madreperla e zirconi rossi. L'episodio è stato denunciato alla polizia. A riportare la notizia è stata la Tribuna di Treviso in edicola oggi, giovedì 28 dicembre. Alcuni strumenti di Tomasi sono stati gettati nel giardino e sono stati danneggiati dalla pioggia e sono ora inservibili.