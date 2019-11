Agguato al negoziante: scaraventato a terra da due banditi e rapinato

Hanno atteso che uscisse dal suo negozio e, una volta raggiunta la sua auto per rincasare, è scattata la rapina: strattonato podo dopo essere salito a bordo, scaraventato a terra e quindi derubato del portafogli che aveva in tasca e di un bracciale. L'episodio è avvenuto martedì sera a Conegliano, in via Manin, poco prima delle 19. Nel mirino di due malviventi, la cui identità non è ancora stata resa nota, è finito Stefano Zanardo, 48 anni. L'esercente è stato aggredito mentre si trovava in un parcheggio a pochi passi dalla sua attività, distante da occhi elettronici ed eventuali testimoni: poco prima aveva chiuso i battenti del suo negozio, evidentemente sotto lo. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Conegliano che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Il 48enne, sotto choc per quanto accaduto, ha riportato alcune lievi lesioni (banali escoriazioni per cui non è stato necessario rivolgersi al pronto soccorso): immediato è scattato l'allarme al 112 per riferire e denunciare quanto accaduto. Purtroppo le ricerche svolte in zona dai militari sono risultate essere infruttuose.