Conegliano, camion perde il carico, traffico in tilt lungo la sp 138

CONEGLIANO Traffico in tilt nella mattinata di oggi, lunedì, a Conegliano lungo la strada provinciale 138, via della Barca. Un autotreno, per cause in corso di accertamento, ha perso il carico: si tratta di vario materiale ferroso che è finito sull'asfalto. Sul posto, per il recupero del materiale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e Treviso (giunta l'autogru), carabinieri e polizia locale.