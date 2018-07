Tragedia a Conegliano, accoltella l'anziana madre e si uccide

CONEGLIANO Prima ha ferito, forse tentando così di ucciderla, la madre 88enne, colpendola con tre coltellate all'addome. Poi ha ingerito dei farmaci, una dose ingente, che ne ha causato la morte. A togliersi la vita una donna di 57 anni, convinta forse di essere riuscita a porre fine all'esistenza della madre che invece si è salvata e ora si trova ricoverata, in gravi condizioni, presso l'ospedale di Conegliano. Il dramma è avvenuto a Conegliano, in via Vital . A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, attirati dai rumori e dai lamenti dell'anziana agonizzante. Sul posto, oltre agli infermieri del Suem 118, sono giunti i carabinieri di Conegliano che ora indagano sull'episodio. Mistero per ora sulle cause della tragedia.