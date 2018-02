Contarina contrattacca: "Problemi mai emersi e nessuna comunicazione di agitazione"

SPRESIANO “Le dichiarazioni del Sig. Fonti ci colgono di sorpresa: queste problematiche non sono mai emerse, tantomeno con tale accanimento e non sono in linea con le relazioni sindacali che Contarina ha creato in questi anni. Proprio stamattina il Direttore Generale di Contarina, Michele Rasera, ha incontrato prima i lavoratori per un aggiornamento e un confronto su vari temi - e il clima non era certo quello dipinto dal sig. Fonti, e successivamente ha incontrato tutte le rappresentanze sindacali per più di due ore .

La dichiarata esasperazione del personale, così fortemente sottolineata dal signor Fonti, non trova riscontro nei dati reali che l’azienda ha fornito proprio al signor Fonti qualche settimana fa: la media degli straordinari svolti dagli addetti dell’area operativa, infatti, è pari a 8,3 ore mensili, ben al di sotto del limite definito dal contratto collettivo. Preme evidenziare che nessuna comunicazione è giunta a Contarina rispetto all’asserito stato di agitazione e all’avvio della procedura per la dichiarazione dello sciopero.

Il signor Fonti sta parlando della stessa Contarina che investe ogni anno 500mila euro nella formazione sulla sicurezza del proprio personale? E’ l’azienda che proprio ieri ha inaugurato i nuovi spogliatoi per gli operatori grazie ad un investimento pari a 2 milioni e mezzo di euro? Senza contare gli ulteriori 3 milioni investiti negli ultimi tre anni per rinnovare il parco mezzi verso veicoli più efficienti, progettati assieme alle case costruttrici per garantire i massimi livelli di sicurezza agli autisti e tutelare la salute, agevolando il loro lavoro quotidiano. Siamo sicuri che sia l’opinione degli 700 lavoratori di Contarina o è un’opinione personale del signor Fonti? Vista la gravità delle dichiarazioni, l’azienda si riserva di adire alle vie legali.”