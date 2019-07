Controlli antidroga nel castellano: nei guai finiscono sette ragazzini

Un giovedì e un venerdì di controlli antidroga per i carabinieri del territorio castellano. A finire per primi nei guai, in centro a Vedelago, sono stati quattro giovani sulla ventina, due ragazzi e due ragazze (provenienti sal padovano e dal veneziano e di cui tre con precedenti specifici alle spalle), trovati in possesso di diversi grammi di marijuana e di alcune pasticche di ecstasy e per questo denunciati come assuntori alle Autorità competenti. Successivamente, nel mirino dei militari sono rientrati tre ragazzi ventenni che sono stati poi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e ketamina. I carabinieri di Castelfranco Veneto e Resana hanno anche proceduto a una perquisizione presso la loro abitazione, trovando anche del materiale atto al confezionamento. Segnalato invece alle Autorità, come semplice assuntore, un loro amico coetaneo trovato in possesso di 3,5 grammi di marijuana.