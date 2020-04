Coronavirus, oltre 28mila controlli nella Marca: 1300 persone sanzionate

Controlli a tappeto in tutta la provincia di Treviso per scovare i trasgressori del Dpcm sull'emergenza Coronavirus. In queste ore il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati ufficiali dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 1 aprile 2020.

In totale sono state controllate nella sola provincia di Treviso ben 28305 persone di cui 999 sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti stabiliti dal Governo mentre sono 277 i casi di persone semplicemente multate per un totale di 1276 cittadini sanzionati. Diciannove i denunciati per aver violato l'articolo 496 del codice penale, quello sulle false dichiarazioni d'identità, 52 le denunce per altri reati. Per quanto riguarda i negozi invece sono state 9668 le attività commerciali controllate, 23 di queste sono risultate irregolari. In 5 casi il negozio è stato sanzionato, in 18 casi sono stati i negozianti a essere stati denunciati. Solo 2, infine, le chiusure di attività per non aver rispettato le norme.