Controlli della polizia lungo Terraglio e Pontebbana: undici lucciole al lavoro

TREVISO Controlli anti-prostitituzione nella notte tra mercoledì e giovedì lungo il Terraglio e la Pontebbana da parte della polizia. La Questura di Treviso ha impiegato nell'occasione agenti di squadra mobile, ufficio immigrazione, polizia scientifica e reparto prevenzione crimine. Nel Comune di Spresiano, sulla Pontebbana, sono state controllate e accompagnate in Questura tre ragazze, di nazionalità moldava e rumena. La stessa operazione è stata effettuata sul Terraglio tra i Comuni di Treviso, Preganziol e Mogliano Veneto. Ben più popolosa la Napoleonica: identificate ben otto lucciole, in attesa di clienti, tutte di circa 20 anni e originarie dell'Est Europa. Per due di queste prostitute è scattata una denuncia per aver violato il provvedimento del foglio di via che era stato emesso dalla Questura di Treviso. Controlli simili saranno effettuati anche nelle prossime serate.