Evade dai domiciliari e non si presenta al controllo: "Ero a fumare una sigaretta"

PREGANZIOL La stazione dei carabinieri di Mogliano Veneto, ieri mattina, venerdì 23 febbraio, ha arrestato S.L. 20enne marocchino, agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Preganziol, per il reato di evasione. Il giovane, verso le ore 10.30 non è stato trovato al controllo degli uomini dell'arma. Dopo aver atteso oltre dieci minuti, i militari lo hanno notato tornare a piedi verso il suo domicilio. Il giovane si è giustificato dicendo che era andato a fumare una sigaretta. A quel punto è stato arrestato e processato per direttissima. All’esito dell’udienza è stato condannato a 6 mesi è rimesso agli arresti domiciliari. Il giovane è in attesa di giudizio per una rapina impropria commessa in piazza dei Signori a Treviso lo scorso primo gennaio.