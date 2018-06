Jesolo hot: coppia si lascia andare al tramonto sul pontile. E i social network si dividono

CONEGLIANO Jesolo hot, ma non solo per le temperature di metà settimana. Mercoledì scorso una focosa coppia si è infatti lasciata andare al tramonto su un pontile in zona Faro, incuranti di passanti e di eventuali possibili bambini in zona. Le immagini dei filmati che stanno diventando virali in rete non lasciano alcun spazio all'immaginazione. Tra giochi erotici e posizioni più o meno "tradizionali" del kamasutra.

I social si spaccano

I social, come spesso accade in questi casi, si sono divisi, tra chi sottolinea come se ci fossero stati i cellulari qualche decennio fa ne sarebbero uscite fuori di ogni e chi, invece, si scandalizza per una scena che denota maleducazione e scarso rispetto per gli altri.

"Se non c'era nessuno..."

"Se non c'era nessuno hanno fatto bene, e dai", ha scritto Ilenia sulla pagina "Occhio Jesolano", che ha pubblicato il video dopo averlo ricevuto da una 19enne coneglianese cui la scena avrebbe dato molto fastidio. Dello stesso avviso Giovanni, secondo cui "ormai non c'è più limite". Un'altra ipotesi che in queste ore sta andando per la maggiore è un'altra: "Nuovo servizio in spiaggia - si dichiara - lei sta gonfiando il materassino".