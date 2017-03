Cordignano come Lourdes: arrivate in città le attese reliquie di Santa Bernadette

CORDIGNANO La reliquia di Santa Bernadette ha trasformato per alcune ore la chiesa della casa di riposo San Pio X di Cordignano nel santuario di Lourdes. «E’ Lourdes che viene in mezzo a noi», ha sottolineato il parroco don Claudio Carniel all’inizio del momento di preghiera per i bambini, che ha aperto le celebrazioni, programmate per il pomeriggio e la sera di venerdì, nel primo dei quattro giorni di permanenza della teca contenente una costola della santa francese, nella diocesi di Vittorio Veneto. Sono seguite la Via Crucis, la messa e l’adorazione eucaristica per adulti. I fedeli hanno sempre riempito la chiesa in ogni momento, provenienti anche dalle provincie vicine alla Marca, alcune sorelle sono arrivate anche da Padova. Restano ancora tre giornate in diocesi.

IL PROGRAMMA

Il programma della Peregrinatio della reliquia di Santa Bernadette nella diocesi di Vittorio Veneto è stato messo a punto dalla Sottosezione Unitalsi di Vittorio Veneto in collaborazione con le religiose della Casa di riposo San Pio X di Cordignano e i parroci delle parrocchie interessate. Sabato 18 marzo, Cavolano, chiesa parrocchiale. Ore 9 accoglienza, ore 9.30 rosario; ore 10.30 messa solenne, preghiera personale fino alle 14. Segue processione.

Sabato 18 marzo Camolli, chiesa parrocchiale. Ore 15 accoglienza; ore 15.30 rosario, spazio per la preghiera personale; ore 19 messa prefestiva con processione aux flambeaux. Domenica 19 marzo, Motta di Livenza, Duomo, alle messe delle ore 8, 9.30, 11 e 18.30 seguiranno dei momenti di preghiera; ore 15.30 rosario. Lunedì 20 marzo Bocca di Strada, chiesa parrocchiale, ore 8 rosario, ore 8.30 messa.

