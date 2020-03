Coronavirus, migliaia di mascherine a Villorba grazie all'Associazione Cinese in Veneto

Nella giornata di sabato il sindaco di Villorba, Marco Serena, ha ricevuto un consistente numero di mascherine protettive da Chen Zhongwej, rappresentante dell'Associazione Cinese in Veneto che ha sede a Padova. Ad organizzare la consegna, e a favorire il contatto con l'associazione regionale, è stata Giulia Chen Dong, titolare di Boowling Treviso con sede a Villorba. Il primo cittadino ha poi destinato subito un centinaio di mascherine a Casa Marani a disposizione del personale di servizio. Le altre andranno ad aggiungersi a quelle che arriveranno mano a mano dalla Regione e che saranno distribuite a partire dalla settimana prossima al domicilio dei residenti villorbesi.

Inoltre, in attesa delle mascherine della Regione Veneto stampate da Grafica Veneta, Serena ne ha consegnate già nei giorni scorsi 100 a Casa Marani e 100 a Contarina perché fossero messe a disposizione del personale in servizio. Le mascherine, prodotte a Villorba dalle Grafiche Tintoretto, sono state fornite gratuitamente dall’azienda al Comune in un numero importante per coprire le esigenze del personale di servizio.

