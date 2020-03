Coronavirus, Treviso potrebbe diventare "zona rossa": non si potrà né uscire né entrare

Tutta la Lombardia diventa "zona rossa", come anche la Marca trevigiana, e lo sarà fino al 3 aprile 2020. La notizia è trapelata pochi minuti fa. Non c'è ancora la certezza ufficiale, ma le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali sono chiare. Sarebbero ormai state definite, infatti, le nuove misure nazionali di contenimento dell'emergenza legata al Covid-19 (Coronavirus).

Nell'articolo 1 della bozza del nuovo decreto del Governo, comparso in diverse anticipazioni e che dovrebbe essere varato nelle prossime ore, compaiono il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. E nel frattempo si ipotizza anche l'estensione della sospensione delle lezioni scolastiche fino alla prima settimana di aprile.

Si tratta di una misura che era stata paventata nelle scorse ore, ma anche smentita da più fonti: anche i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità avevano confermato che era allo studio la possibilità di creare altre zone rosse, oltre ai dieci Comuni del Lodigiano e a un Comune del Veneto, ma non di rendere l'intera Lombardia(o altre aree simili) una zona rossa.

Treviso, Padova e Venezia zone rosse, come funziona: divieti e chiusure

Ma come funzionerà la zona rossa? Vi si potrà entrare ed uscire soltanto per gravi ed indifferibili motivi, di famiglia, personali e di lavoro. Le scuole saranno chiuse, le attività sciiistiche sospese così come gli eventi pubblici. Saranno chiusi i musei, le palestre, i teatri, le piscine e altro ancora. Potranno invece rimanere aperti i bar, i ristoranti e le attività commerciali, ma solo a patto di riuscire a fare rispettare la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra. I centri commerciali, nei weekend, dovranno essere chiusi.

Coronavirus a Treviso, i dati aggiornati a sabato 7 marzo 2020

In provincia di Treviso sono attualmente (l'aggiornamento è di sabato 7 marzo) 105 i casi di Coronavirus riscontrati. Ben 23 di questi sono nel comune capoluogo, Treviso, 9 a Casale sul Sile, 8 a Mogliano e Roncade, 6 a Villorba, 5 a Paese, 4 a Zero Branco, 3 a Breda, Casier, Quinto e Silea, 2 a Montebelluna, Istrana, Maserada, Oderzo, Ponzano, Resana, San Biagio e Preganziol, 1 a Carbonera, Chiarano, Giavera, Morgano, Povegliano, Riese Pio X, San Pietro di Feletto, Tarzo, Trevignano, Vedelago e Zenson di Piave.

In relazione all’ultimo bollettino di aggiornamento sul Coronavirus divulgato da Azienda Zero, l’Ulss 2 precisa che:

- nella terapia intensiva dell’ospedale di Treviso sono ricoverati 4 soggetti con positività: uno in più rispetto a ieri proveniente dal presidio ospedaliero di Mestre

- nella terapia intensiva dell’ospedale di Conegliano sono ricoverati 2 soggetti con positività: uno in più rispetto a ieri.

In ognuna di queste due terapie intensive è accolto un soggetto con sintomatologia sospetta, in attesa dell’esito del tampone.

Nel file qui sotto la bozza del provvedimento del Governo:

bozza Governo 2020-2