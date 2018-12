Correva in un canale a bordo strada, fermato da polizia e vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento di vigili del fuoco, medici del Suem 118 e vigili del fuoco per bloccare una persona "alterata" che stava correndo lungo il canale a bordo strada. L'episodio è avvenuto, nella tarda mattinata di oggi, a Treviso in via Amalfi, a pochi passi dal grattacielo di via Pisa. L'uomo è stato prima placcato, poi sedato dal personale sanitario e ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.