Nasce il corso di formazione per perito estimatore per danni atmosferici

TREVISO Arriva in provincia di Treviso il Corso di formazione per perito estimatore per danni da avversità atmosferiche. Un corso dal respiro nazionale, poiché coinvolge 13 istituti agrari di tutta Italia, che il 19 e 20 marzo approderà a Conegliano, nella sede dell’Istituto Enologico Cerletti. “Si tratta di corso itinerante che ha preso il via a gennaio e che ora approderà finalmente nella Marca – spiega il responsabile tecnico I.S.I.S.S. G.B. Cerletti, Giovanni Follador – e rappresenta un’occasione importante per il nostro territorio. Il trevigiano è infatti un caso di studio veramente unico, sia per la fiorente economia vitivinicola sviluppata, sia per le caratteristiche climatico-ambientali che hanno coinvolto i vigneti delle nostre colline negli ultimi anni”.

“La collaborazione tra la Scuola Enologica, le Università e i Consorzi di Difesa delle produzioni agricole - prosegue Filippo Codato, direttore di Condifesa Treviso - è finalizzata alla creazione di un polo di ricerca e formazione nel settore delle avversità atmosferiche, che sia in grado di affrontare le problematiche presenti nel settore agricolo, dalla stima dei danni relativi ai fortunali allo studio dei cambiamenti climatici. La politica che sottende a questa iniziativa vuole infatti promuovere la cosiddetta "difesa passiva", cioè la copertura assicurativa dei danni, nel momento in cui la "difesa attiva" ha mostrato in modo evidente i suoi limiti. Un tema fondamentale, soprattutto nella nostra provincia che ha nel comprato agricolo uno dei settori economicamente più importanti”.

Informazioni e iscrizioni: I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” Tel. 370.3449648 – email: corsi@isisscerletti.it - www.cerletti.gov.it