Cade con la mountain bike, ferito trasportato al Ca' Foncello di Treviso

CRESPANO DEL GRAPPA Ha perso il controllo della sua mountain bike ed è caduto violentemente a terra, sbattendo violentemente il volto e la schiena. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 a Crespano del Grappa, lungo un sentiero. L'uomo ha riportato un forte trauma facciale e spinale ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato. Non è fortunatamente in pericolo di vita.