Incidente sulla pista di motocross, ferito un 16enne

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, in una pista da motocross di Crespano del Grappa, in via Asolana. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18. Sfortunato protagonista un giovane centauro vicentino, un 16enne di Malo che è stato soccorso dal Suem 118 e trasferito d'urgenza in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. Il motociclista, una govane promessa con vari riconoscimenti già ottenuti a livello regionale, ha perso il controllo del mezzo in un settore della pista in cui è presente una curva a gomito. Il 16enne è stato disarcionato dalla sella, andando a schiantarsi contro la recinzione che divide le due corsie di marcia. Il 16enne, dolorante, non ha mai perso conoscenza e non è fortunatamente in pericolo di vita: per lui è scattato il trasferimento al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso.

