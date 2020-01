Scivola da un sentiero durante un'escursione con il marito, ferita 62enne

Tragedia sfiorata in mattinata sul monte Grappa. Una donna di 62 anni, M.B., di Romano d'Ezzelino , impegnata in una escursione con il marito, è scivolata mentre percorreva un sentiero e ha riportato gravi ferite al torace, al capo e al bacino. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Crespano del Grappa lungo il sentiero 104, in direzione del monte Colombera. La donna, ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è stata portata in salvo dai tecnici del Soccorso Alpino, dall'elicottero del Suem 118 e dal personale medico del Suem di Crespano.