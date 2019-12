Schianto contro un'auto, muore uno scooterista

Tragedia della strada nel pomeriggio dell'Immacolata, poco dopo le 16, a Crocetta del Montello, lungo via Erizzo, poco distante dalla stazione di servizio Eni. A perdere la vita un giovane in sella ad uno scooter, le cui generalità non sono ancora state rese note. Il centauro si è scontrato contro un'auto, una Fiat Panda di colore rosso; a nulla sono valsi i soccorsi degli infermieri del Suem 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane. Sul posto, per eseguire i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso. Non chiara la dinamica della tragedia. Il traffico in zona ha subito lievi rallentamenti.