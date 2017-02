Diocesi di Treviso: avviato il Cammino sinodale diocesano al Collegio Pio X

TREVISO Un saluto pieno di gioia, affetto e gratitudine, quello espresso dal vescovo Gianfranco Agostino Gardin, sabato mattina, ai membri del Cammino Sinodale Diocesano, in occasione della prima Assemblea che si è svolta, dalle 9 alle 12, all’auditorium San Pio X di Treviso. “Vorrei ricordare che siamo qui per 'cooperare per il Vangelo': così Paolo interpretava l’impegno fondamentale della giovane comunità di Filippi. In questo modo noi serviamo la nostra Chiesa di Treviso, che qui rappresentiamo; e lo facciamo senza alcun’altra preoccupazione che non sia il Vangelo, cioè la buona notizia che è Gesù, da accogliere, vivere, testimoniare” ha sottolineato il Vescovo.

Nell'auditorium e negli spazi circostanti si respirava un bel clima di attesa, di disponibilità all'ascolto reciproco, a lavorare insieme sentendosi chiesa in cammino, pronta a “riformare” se stessa in seguito alle sollecitazioni giunte dalla Visita pastorale del Vescovo e dai salutari richiami di papa Francesco. Al lavoro divisi in 26 gruppi i 273 membri, sacerdoti, diaconi, religiosi e laici. Dopo questo primo momento seguiranno l’assemblea del 6 maggio, sempre all’auditorium del collegio Pio X, e quella del 21 ottobre. Due le assemblee vicariali, una in marzo e una tra maggio e giugno, per contribuire alla riflessione in modo ancora più vicino al territorio. Infine, la consegna delle conclusioni, che si terrà venerdì 17 novembre.

Al centro del percorso, che ha per titolo “Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa”, si sono posti due temi-obiettivi: Gesù Cristo e la sua centralità nella vita dei credenti e delle comunità, e la presenza di cristiani adulti, capaci di trasmettere la fede alle nuove generazioni. Una sfida che vede la Diocesi di Treviso impegnata a vivere la sua missione in questo tempo, dentro la storia. Sei gli atteggiamenti che mons. Gardin ha suggerito per il lavoro nei gruppi: la fede, l’ascolto, l’umiltà, la gratitudine, il gusto della conversione e della riforma, la pazienza.

