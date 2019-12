A scuola con la droga nello zaino: 16enne finisce agli arresti domiciliari

«Il Corpo Intercomunale Postumia Romana - ha detto il comandante Riccardo Sutto - continua nell’attività di presidio del territorio sia con specifiche attività per far rispettare il Codice della strada, sia con iniziative di prevenzione. E’ il caso, ad esempio, dei corsi di educazione stradale che abbiamo in essere, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Povegliano e Villorba, a partire dalle scuole primarie sino alle scuole medie, corsi sui quali crediamo per ridurre i comportamenti a rischio nella circolazione stradale.

Il controllo del territorio - continua Sutto - passa anche attraverso le attività di prevenzione di crimini legati al mondo della droga. In questo caso da diverso tempo abbiamo in essere la collaborazione con Polizia Locale di Treviso. Con quest’ultima, periodicamente e con molta discrezione facciamo controlli con l’ausilio di cani antidroga dentro e fuori i plessi scolastici. E’ così che la settimana scorsa nel corso di un’ispezione in una classe di uno degli istituti del Campus scolastico di Lancenigo il cane anti droga “puntava” uno zainetto che conteneva 100 grammi di sostanza stupefacente. Una volta individuato il proprietario dello zainetto, un ragazzo di 16 anni residente in provincia, lo abbiamo segnalato alla Procura e al Tribunale dei minori di Venezia. Su ordine del Procuratore veniva accompagnato agli arresti domiciliari».