Educazione alimentare a Montebelluna: la dieta mediterranea si impara a scuola

MONTEBELLUNA Frutta e verdura sono fondamentali, ma quante volte al giorno vanno mangiati? I carboidrati fanno bene? E le uova? La dieta mediterranea è un concentrato di salute e gusto, ma per nutrirsi correttamente è fondamentale conoscere le proprietà nutrizionali degli alimenti in modo da combinarli all’insegna dell’equilibrio e del consumo moderato. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ed Elior - l’azienda che si occupa della ristorazione nelle scuole preparando ogni giorno 900 pasti nelle scuole del Comune -, hanno coinvolto 50 bambini della Scuola Primaria San Gaetano nel laboratorio del gusto “Piramide Alimentare: i colori del benessere”.

Dopo una prima parte teorica, dedicata ai principi e alla composizione della dieta mediterranea (una delle diete più famose al mondo e riconosciuta nel 2009 dall’UNESCO come Patrimonio Culturale immateriale dell’Umanità a livello mondiale), i bambini si sono divertiti con giochi costruttivi, schede didattiche e laboratori interattivi. La dietista Elior, Federica Zara, ha spiegato quali alimenti devono essere consumati più frequentemente e quali vanno mangiati con moderazione, fino ad arrivare ai cibi che si dovrebbero gustare solo occasionalmente.

Hanno scoperto, per esempio, che la dieta mediterranea prevede l’assunzione quotidiana di carboidrati (pasta, pane, riso o altri cereali), frutta e verdura, latte o yogurt, così come di olio di oliva, di noci e di mandorle. Importantissimo bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e fare movimento quotidianamente per circa 1 ora. La parte centrale della piramide presenta gli alimenti che dovremmo assumere nell’arco di una settimana, quindi i più ricchi di proteine (carne, pesce, legumi, formaggi, uova e insaccati); in prossimità dell’apice ci sono gli alimenti che dovremmo consumare occasionalmente (dolci, snack salati come le patatine in busta e le bevande zuccherate analcoliche). Infine, al vertice sono ‘racchiusi’ lo zucchero e il sale di cui spesso abusiamo per abitudine.

I prossimi laboratori “Mani in pasta: gnocchi colorati” sono previsti il 6 ed il 9 aprile presso la scuola dell’infanzia Bortot. Spiega Claudio Borgia, assessore all’Istruzione: “Prosegue l’attenzione verso la sana alimentazione portato avanti con Elioe che gestisce il servizio mensa scolastica. Dopo l’introduzione dei menu regionali avviata o scorso anno e riproposta anche quest’anno, gli incontri informativi rivolti ai genitori, sono in corso ora questi interessanti laboratori che coinvolgono i bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Nutrirsi in modo equilibrato e saper scegliere consapevolmente gli alimenti migliori per il proprio benessere sono infatti le basi per una sana e corretta alimentazione. Queste attività didattiche permettono ai bambini di apprendere in modo divertente le basi della dieta mediterranea, per diventare un giorno adulti attenti alla propria salute.” La ‘Piramide Alimentare’ rientra nel progetto multidisciplinare di Elior per le scuole, realizzate con la collaborazione del delivery coordinator Lorenzo Furlan e coordinate da Claudia Saroni, Responsabile dell’educazione alimentare del Gruppo.