Mensa sovraffollata alla scuola elementare: bambini costretti a mangiare in piedi

CASTELFRANCO VENETO Troppi studenti in mensa e così, la piccola scuola elementare della frazione di Treville, si trova in un vero e proprio stato di emergenza visto che mancano gli spazi idonei per far pranzare insieme tutti i bambini.

A segnalare il problema è "Il Gazzettino di Treviso" che riporta come i giovani alunni delle elementari siano costretti a mangiare scaglionati e in fretta e furia dal momento che la scuola ha istituito tre turni in sole due ore di pausa pranzo per consentire a tutti di poter mangiare. Il problema è che spesso il tempo è davvero poco e, tra una chiacchera e l'altra, capita spesso che molti studenti si ritrovino a finire in piedi il proprio pasto. La mensa della scuola Corletto può accogliere fino a un massimo di cinquanta alunni, il problema è che gli studenti iscritti al servizio mensa sono quasi 240. Un aumento esponenziale avvenuto negli ultimi anni che ha costretto il dirigente scolastico a ricorrere al difficile compromesso del pranzo a turni. Una soluzione che ha messo i genitori sul piede di guerra. Proprio per questo l'amministrazione comunale ha deciso di venire incontro all'istituto scolastico annunciando l'acquisto, nei prossimi mesi, di un container dal costo di 25mila euro che dovrebbe, almeno momentaneamente, ampliare gli spazi della mensa e risolvere il problema del sovrafollamento studentesco.