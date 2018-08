Escursionista 24enne trevigiano, vinto dalla fatica, viene soccorso sul Cansiglio

FREGONA Poco prima delle 18 di sabato la Centrale operativa di Treviso ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per un escursionista sfinito dalla stanchezza nella zona di Pian del Sambuc in Cansiglio. Due squadre si sono quindi portate sul posto senza poter contare sulle coordinate del luogo in cui si trovava il giovane, il 24enne L.D.L. di Fregona. Alle 19.20 circa i soccorritori lo hanno individuato, aiutato da alcune persone di passaggio, lungo una strada forestale di Pian dell'Erba, raggiunto in quel momento anche dai familiari. In via precauzionale, il ragazzo è stato accompagnato da una squadra al pronto soccorso di Vittorio Veneto.

Sul fatto è intervenuto anche Daniele Dal Mas del Comitato uniti per Valsalega: "Un plauso per l'intervento del Soccorso Alpino e del personale del 118 sabato sera sul Cansiglio, in una zona dove le comunicazioni radio e telefoniche sono oltrettutto difficili. Da anni anche con il soccorso alpino sollecitiamo il miglioramento della copertura telefonica mobile in zona, ora speriamo che l'ennesimo caso sia funzionale alle amministrazioni locali ad attivarsi proprio a riguardo. L'ente regionale per lo sviluppo rurale sta progettando proprio nella piana del Cansiglio un'installazione di un'antenna per la telefonia mobile che ci auguriamo arrivi a migliorare anche la copertura nelle aree limitrofe".