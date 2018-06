Motta di Livenza, esercitazione internazionale Neiflex della Protezione Civile

MOTTA DI LIVENZA Approfittando dell'esercitazione internazionale Neiflex, l'assessore regionale alla difesa del suolo e protezione civile oggi a Motta di Livenza è ritornato sull'argomento degli interventi di difesa idrogeologica sui fiumi, con particolare riguardo a Livenza e Tagliamento. L’assessore si è incontrato anche con il capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli. "Lo ricordo spesso, e questa è un'ottima occasione per farlo una volta di più, che è fondamentale per la sicurezza del territorio – ha sottolineato - che le amministrazioni sappiano cooperare indipendentemente dalla loro appartenenza, in quanto l'acqua non segue i confini amministrativi”.

“Per la sicurezza di questi due fiumi – ha aggiunto - la Regione Veneto sta facendo moltissimo, come dimostrano i 40 milioni impegnati per la costruzione del bacino di laminazione di Pra' dei Gai sul Livenza, ma altresì i 14 milioni messi a disposizione per la sicurezza del Tagliamento. Ovviamente in questa situazione, più ancora che in altre, decisiva è e sarà la sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto sarebbe del tutto inutile se si procedesse solo con degli interventi a valle, perché insufficienti a prevenire il rischio di esondazioni. L’esercitazione di protezione civile Neiflex, del cui ottimo successo ringrazio innanzitutto gli oltre quattrocento volontari veneti – ha concluso l'assessore - è stata una preziosa occasione per testare la sinergia tra enti e anche il livello di collaborazione internazionale, ma credo che per il futuro sia importante concentrarsi anche sul livello preventivo all'interno del quale vanno ricomprese tutte le infrastrutture necessarie".