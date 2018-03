L'estate firmata H-Farm torna con gli Sparx Camp 2018

RONCADE H-Farm presenta Sparx, i nuovi Digital Camp che si terranno da giugno a settembre 2018: un’offerta ricca di laboratori pensati per sperimentare e imparare a conoscere il “dietro le quinte” della tecnologia e del digitale attraverso attività coinvolgenti e stimolanti. I percorsi estivi di H-FARM da anni sono un punto di riferimento per le famiglie durante la pausa estiva delle scuole e rappresentano la più ampia e interessante proposta di formazione digitale per bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, con l’obiettivo di dare stimoli e spunti di riflessione per acquisire una maggiore consapevolezza delle opportunità che offre il mondo digitale.

Moltissime le tematiche protagoniste, in grado di unire divertimento e apprendimento: la Realtà Virtuale, oggi strumento chiave dell’intrattenimento, sta diventando sempre più importante per migliorare la memoria cognitiva grazie alla possibilità di “sentire” l’esperienza e ricordarla meglio; la programmazione e la progettazione di videogames, intesi non solo come giochi, ma piattaforme virtuali dove, attraverso scelte, interazioni con altri giocatori, esplorazione di nuovi mondi, è possibile sviluppare l’analisi e il pensiero critico; oppure Diventa uno Youtuber, dove l’obiettivo, oltre a capire i principi della visibilità online, è quello di spiegare e scoprire le dinamiche che animano un social media così potente e diffuso.

Il programma di Sparx non si esaurisce qui: si potrà scegliere se creare il proprio mondo con Minecraft, sperimentare l’elettronica e la meccanica ispirandosi a Star Wars, gestire i processi della robotica con i Lego, mettersi alla prova con la fotocamera e scoprire i segreti del video storytelling. Temi chiave per comprendere al meglio i processi di trasformazione digitale e per poter dare strumenti utili ai giovani, grazie ad una didattica moderna e coinvolgente e ad un team di professionisti, educatori e docenti che da anni lavorano su progetti di formazione sfruttando tutte le potenzialità del digitale. Gli Sparx Camp 2018 si svolgeranno sia nella sede di H-Farm Education a Ca’ Tron, con possibilità di pernottamento per un’esperienza a 360°. Da quest’anno sarà inoltre possibile frequentare i camp anche a Vicenza, Monza e Rosà presso le sedi delle H-International School di H-Farm. Le iscrizioni sono già aperte: è possibile scoprire il programma completo dell’offerta su h-farm.link/sparx_summercamp.

Gallery