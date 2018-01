Fascio di luce da 72 mila watt: Marghera celebra, Vittorio Veneto protesta

VITTORIO VENETO Si chiama Ramses, ed è un fascio di luce da 72 mila watt che l'amministrazione veneziana di Luigi Brugnaro ha deciso di accendere per celebrare il centenario di Porto Marghera. Il maxi-faro ha attirato le proteste dei tantissimi che da ogni parte della regione hanno avvistato la potente luce. Non per ultimi gli astrofili di Vittorio Veneto - come riporta il Gazzettino di Treviso - che hanno fotografato lo skyline vittoriese dal Monte Tomba. "Va spento e produce inquinamento luminoso" - affermano gli astrofili vittoriesi. 12 mila metri di luce che "nascondono" stelle e inquinano il cielo secondo gli 8 mila firmatari della petizione lanciata da Silvano Tocchet, presidente dell'associazione Astrofili di Vittorio Veneto.

Ramses però non si spegnerà. Da parte sua il Comune di Venezia intende continuare con l'iniziativa, che si concluderà solo a marzo, "perché il faro deve essere un simbolo che guarda al futuro" fa sapere il primo cittadino di Venezia. In ogni caso la porta di Brugnaro si descrive "sempre aperta" a confronti sul tema, così come paventato dall'Arpav stessa nel comunicato in cui si sintetizzano gli esiti dell'incontro dell'Osservatorio sull'inquinamento luminoso che si è riunito mercoledì mattina nelle sede generale dell'Arpav a Padova. Tutto secondo le norme anche secondo l'Arpav e i 72 mila watt rivolti verso il cielo rimangono.