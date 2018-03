SPI e CGIL, le iniziative per la Giornata della Donna 2018

TREVISO Come ogni anno CGIL, Sindacato Pensionati e Coordinamento Donne CGIL e SPI Treviso promuovono una serie di appuntamenti nella Marca dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, da un’inedita iniziativa di sensibilizzazione in piazza dei Signori a Treviso (domani), passando per il tradizionale giro nelle case di riposo alla proiezione del film 7 Minuti (giovedì 8), fino ai pranzi di Caselle d’Altivole e Mareno di Piave (domenica 11). Consapevolezza e rispetto: questi i valori che la CGIL intende promuovere grazie agli appuntamenti organizzati in occasione della Festa della Donna che quest’anno copriranno ben tre giornate: mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11 marzo.

L’appuntamento di domani, mercoledì 7 marzo, è alle ore 10 in piazza dei Signori a Treviso dove, sullo sfondo del live painting dell’illustratrice trevigiana Francesca Riz, alle donne verranno consegnati dei carciofi, scelti come simbolo della giornata, e dei segnalibro con l’omonima Ode composta da Neruda.

Giovedì 8, invece, il Sindacato Pensionati della CGIL omaggerà, come ormai avviene da diversi anni, le anziane ospiti di circa 30 Centri di Servizio per anziani della provincia di Treviso, distribuendo oltre quattromila mimose, fiore tradizionalmente simbolo della ricorrenza. Sempre giovedì, alle ore 21, all’Auditorium di via Dandolo verrà proiettato il film 7 minuti di Michele Placido. Ispirato a una storia vera, la pellicola affronta il tema dell’erosione dei diritti dei lavoratori e delle donne.

Domenica 11, infine, sarà la volta dei tradizionali pranzi di Caselle d’Altivole e di Mareno di Piave dove avverrà anche la premiazione delle pensionate impegnate nel Sindacato e degli studenti delle scuole medie di Mareno che hanno svolto un tema sul lavoro.

“Anche questo 8 marzo - spiega Sara Pasqualin, segretaria provinciale della CGIL di Treviso con delega alle Pari opportunità - la nostra presenza nelle case di riposo e nel territorio vuole essere non solo un’occasione per stare insieme in allegria, ma anche un modo per dare valore al ruolo e al contributo che le donne occupano e rappresentano per la comunità e il territorio, coinvolgendo i giovani”.

Le iniziative del sindacato trevigiano si inseriscono in un più ampio calendario di appuntamenti dedicati all’8 marzo che la CGIL promuove a livello nazionale e che quest’anno sono racchiusi sotto lo slogan “Lotto insieme, come ieri, per domani”. E a proposito dell’originale iniziativa della consegna dei carciofi in piazza la segretaria provinciale spiega la motivazione che sta dietro questa inedita scelta: “Parafrasando il poeta cileno Neruda, con forza e tenacia, le donne sono un po’ come quel carciofo che dal tenero cuore si vestì da guerriero, non solo l’8 marzo, ma tutti i giorni e in tutto il mondo, come ieri e per domani.”