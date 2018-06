La storia del Progressive Rock sbarca a Vascon: arriva la PFM

CARBONERA E' indiscutibilmente il gruppo rock italiano di maggior successo di tutti i tempi. Stiamo parlando della Premiata Forneria Marconi: una serata, sabato 23 giugno, davvero magica per la 31esima Festa d'Estate. Dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, PFM - Premiata Forneria Marconi sbarca nella Marca. Durante il concerti, oltre a ripercorrere i più grandi successi del suo vastissimo repertorio, la PFM presenterà al pubblico anche brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos” (uscito in tutto il mondo il 27 ottobre, per InsideOutMusic/SonyMusic).

PFM ha conquistato 2 nomination nelle categorie “Miglior artista dell’anno” e “Miglior video” (“The Lesson”), ai PROG MUSIC AWARD UK, il contest internazionale dedicato ai maestri e alle nuove proposte della musica rock. La band inoltre è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE EDGE” (CTTE) che partirà a febbraio da Miami. PFM – Premiata Forneria Marconi è l’unico artista italiano che parteciperà all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES.

"Emotional Tattoos", arriva a 14 anni di distanza dall’ultimo album di inediti ed è un album dalle sonorità internazionali che conferma, oggi più che mai, che la band non può essere racchiusa in vecchie e consumate etichette. "Emotional Tattoos", si dimostra un album non solo al passo con i tempi, ma proiettato nel futuro fin dall’immagine di copertina. L’album è stato pubblicato contemporaneamente in due versioni diverse tra loro (una italiana e una inglese) e trova la sua ispirazione nella visione odierna del pianeta e nel rapporto musica-sogno. Esprime una energia consapevole, capace di abbracciare l’ascoltatore, stimolando nel profondo la sua immaginazione. Non sono solo canzoni, sono tatuaggi emotivi che puoi sentire sulla pelle.