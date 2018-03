Festa del Popolo Veneto: premiate due scuole trevigiane

TREVISO Grande festa a Venezia, nella giornata di venerdì 23 marzo, per le premiazioni del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto. Arrivati nella città lagunare oltre 500 studenti da tutta la regione che nella cornice dell'Istituito Santa Maria della Pietà hanno dato voce ai loro progetti in lingua veneta.

Trentuno le scuole più meritevoli per un concorso, promosso da Regione Veneto e Unpli Veneto in collaborazione con il Miur, che ha contato oltre 6000 partecipanti. Un'iniziativa che si tiene in occasione della festività della nascita della città lagunare, che si festeggerà domenica 25 marzo, e che dal 2007 è diventata la giornata della Festa del Popolo Veneto. Obiettivo del concorso è stato quello di rispolverare le radici della tradizione e valorizzare l'identità veneta attraverso le future generazioni. Tre gli ambiti pensati per avvicinare i ragazzi alle identità Presentati in questa settima edizione 138 Progetti per un totale di 109 Istituti che, nei mesi scorsi, hanno impegnato migliaia di ragazzi i quali con l'aiuto di insegnanti volontari delle Pro Loco hanno indagato, scoperto e approfondito i baluardi dell'identità veneta.

A salire sul podio anche due istituti trevigiani: la scuola primaria G.Pascoli di Vittorio Veneto che nella sezione ricerca storica si è presentata con l'elaborato "Un anno 100 anni fa", a partecipare le classe terza, quarta e quinta che si sono aggiudicate il premio di € 500. Il medesimo premio anche al liceo Duca Degli Abruzzi che ha impegnato gli alunni della classe terza i quali hanno presentato il progetto Marco Polo e Venezia, tra occidente e oriente. Sul podio anche 5 scuole dell'Istria, testimonianza di come anche anche dall'altra sponda dell'adriatico anche i più giovani continuino a mantenere il legame con la lingua e la cultura veneta. “Un concorso che ci rende orgogliosi – afferma Giovanni Follador Presidente Unpli Veneto - vedere i giovani così vicini alle nostre origini, così vicini al territorio.Le Pro Loco diventano in questo caso l'interlocurtoere ideale per trasmettere il valore delle tradizioni, a questo concorso partecipano circa il 20% degli istituti di tutta la regione, pensare che nella scuole si faccia cutura ed identità veneta è straordinario.” Giunto ormai alla settima edizione, il concorso ha contato in questi anni più di 25 mila studenti che hanno preso parte a questa iniziativa, con oltre 1000 progetti, un numero che continua a crescere di edizione in edizione, dimostrando come la ricerca e la valorizzazione della propria identità rappresenti un valore anche per le nuove generazioni.