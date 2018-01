Festa per San Sebastiano: anche Roncade rende omaggio al patrono della polizia

RONCADE Roncade ha ospitato domenica l'annuale celebrazione del patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, condividendo i festeggiamenti con i Comuni di Quarto d'Altino, Fossalta di Piave e Meolo, facenti parte della convenzione siglata dalle diverse municipalità per l’unione delle risorse umane e delle dotazioni. È stata l'occasione per ricordare il prezioso ruolo che i vigili svolgono quotidianamente sul territorio per garantirne il presidio e la sicurezza. Un lavoro di sinergia e di squadra possibile solo in virtù della convenzione, che consente inoltre ai Comuni aderenti il reperimento di risorse aggiuntive, come ha ricordato il comandante, Fabrizio Milanello, nella sua relazione introduttiva. Nei discorsi del sindaco, Pieranna Zottarelli, e dell'on. Simonetta Rubinato, forte rilievo è stato dato anche al ruolo attivo che svolgono i cittadini nel segnalare e nell'esigere un controllo efficace all'interno delle nostre comunità, che sono a tutti gli effetti autentiche palestre di democrazia.