Al via a Vittorio Veneto i festeggiamenti per Sant'Augusta: centinaia di persone in piazza

VITTORIO VENETO Sono iniziati con una meravigliosa notte stellata gli attesi festeggiamenti di Sant'Augusta. Tantissime le persone che hanno affollato la piazza di Serravalle già dalle prime ore della sera per assistere all'inaugurazione di un evento molto sentito in città.

Ricchissimo il cartellone di eventi in programma quest'anno. Una settimana che sarà caratterizzata da numerosi incontri culturali e letterari (come quelli organizzati in collaborazione con il festival trevigiano Carta Carbone). In queste giornate di festa ci sarà però spazio anche per il cinema (con la proiezione di diversi cortometraggi d'autore), per lo sport (attesissimi i tornei di calcio e rugby) e per la musica live con esibizioni coinvolgenti programmate ogni sera sul palco di Serravalle. Martedì 22 agosto gran finale con lo spettacolo pirotecnico per chiudere in bellezza un evento che promette di regalare una nuova dose di energia e di vitalità al centro cittadino. Il programma completo dei festeggiamenti è consultabile a questo link